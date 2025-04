Empfehlung von US-Minister endet mit Vergiftungen

Verwirrung und steigende Nachfrage nach Vitamin A

Berichten zufolge kaufen Eltern in Texas zunehmend Lebertran, der reich an Vitamin A ist, um ihre Kinder zu behandeln. Doch Experten wie die Kinderärztin Anita Patel weisen darauf hin, dass hoch dosiertes Vitamin A nur im Krankenhaus verabreicht werden sollte: „Es gibt eine wissenschaftliche Grundlage für Vitamin A – aber nicht in der Form, wie es RFK Jr. darstellt. Die Dosierung in einer Klinik ist etwas völlig anderes als ein unkontrollierter Konsum zu Hause.“