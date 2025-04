Verhaftet! Ladendieb attackiert Detektiv

Ein Detektiv ertappte am Dienstag kurz vor 22 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Nähe des Salzburger Hauptbahnhofs zwei Ladendiebe auf frischer Tat. Die beiden Marokkaner (21, 36) passte das gar nicht. Sie zuckten komplett aus, der 21-Jährige ging auf den Detektiv und einen weiteren Mitarbeiter des Geschäfts los.