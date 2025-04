Diebesbanden setzen den Transportunternehmern zu

KI soll Dieben das Handwerk legen

Mit Kameras und spezieller Software in den Lkws sollen Diebe ertappt werden. „Wenn plötzlich Licht in den Laderaum fällt oder sich dort eine Person bewegt, kriegen wir in der Zentrale einen Alarm. Wir rufen dann sofort die Polizei in dem betreffenden Land zu Hilfe“, so Köbrunner. Zehn der rund 250 Lkw sind bereits gerüstet.