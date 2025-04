„Schulsystem ist völlig überreguliert und teuer“

In welchen Ländern läuft es mit der Autonomie besser?

Etwa in Finnland. Direktoren haben dort gemeinsam mit Lehrern und Eltern viel größere Spielräume, können Schwerpunkte setzen. Und dort gibt es an jeder Schule einen Sozialarbeiter bzw. Förderkräfte. Leider hat bei uns die Schulautonomie keine große Tradition. Sie müsste in Schritten eingeführt werden.