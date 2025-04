Goalie Dahm kann im Finale die Schlüsselfigur sein

Was für ein Kraftakt des KAC! Seit geraumer Zeit plagt man sich mit Ausfällen, im siebenten Halbfinale gegen Linz waren wieder sechs Cracks out – so liefen nur elf Stürmer ein, Fraser und Co. erhielten doppelte Einsätze. Trotzdem schaffte es die Furey-Truppe wie in der Vorsaison ins Finale und trifft dort bei der Neuauflage von 2023/24 ab Freitag auf die Salzburger. „Wir haben einen tollen Job vorm gegnerischen Tor gemacht, so ist uns dann auch der Siegestreffer gelungen“, freut sich Trainer Kirk Furey.