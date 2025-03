Prügel-Petersen weckte seine KAC-Kollegen auf

Nach dem irren 5:3-Heimsieg am Freitag kann der KAC die Halbfinal-Serie gegen Linz am heutigen Sonntag auswärts beenden. Großes Lob von den Kollegen gab‘s für Topscorer Petersen, der mit seinem Fight viel Feuer in die Truppe brachte. Kritisiert wird indes mit Lyle Seitz der Director of Hockey Operations der Liga – bei Finalist Salzburg könnten zwei Asse ausfallen.