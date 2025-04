Ex-Präsident Barack Obama crasht Familienfoto

„Seht mal, wer bei unserem Familienfototermin zur Kirschblüte vorbeigeschaut hat.“ Mit diesen Worten postete Portia Moore ein Foto von der Kirschblüte in Washington, vor deren Kulisse sie ihre Kinder in Szene gesetzt hat. Unverhofft auch am Bild: Ex-US-Präsident Barack Obama (63)!