SK Burgenland? Das steckt hinter Akademie-Deal

Der SK Sturm nimmt das Burgenland ins Auge. Warum sich Österreichs Fußballmeister, der sich ohnehin im eigenen Bundesland in der Akademie Steiermark-Sturm als Trägerverein für den Nachwuchs einsetzt, über die Landesgrenzen hinaus orientiert, ist einfach erklärt. Was sagt man „daheim“ in der Steiermark dazu?