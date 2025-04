Dokumente zu Hackman-Tod bleiben unter Verschluss

Arakawa starb vermutlich an Hantaviren

Hackman und Arakawa waren im Februar tot in ihrem Anwesen in Santa Fe gefunden worden – er war 95, sie war 64. Arakawa starb vermutlich an einer durch sogenannte Hantaviren ausgelösten Erkrankung, Hackman wohl an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.