Arzt widerspricht Todestheorie um Hackmans Ehefrau

Doch jetzt widerspricht Dr. Josiah Child, Leiter der Cloudberry Health Klinik in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexiko der Theorie der Ermittler. Er erklärte der „Mail on Sunday“: „Mrs. Hackman ist nicht am 11. Februar gestorben, weil sie mich am 12. Februar in der Klinik angerufen hat.“