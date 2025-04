Wer hat sterbliche Überreste von Hackman abgeholt?

Im Februar tot aufgefunden

Das Paar wurde am 26. Februar tot in seinem Haus in Santa Fe gefunden. Die Untersuchung ergab: Betsy starb vermutlich am 12. Februar an einer Infektion mit dem Hantavirus. Tage später, um den 17. oder 18. Februar, versagte das Herz des an Alzheimer erkrankten Hollywood-Stars. Einer ihrer Hunde verhungerte und verdurstete im Badezimmer. Angestellten oder Pflegekräfte, die sie früher hätten finden können, hatte das Paar nicht. Und offenbar auch keine Familienmitglieder, die sich regelmäßig nach ihnen erkundigten.