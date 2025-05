Familienglück bei Lindsay Lohan: Baby Nr. 2?

Lindsay und Bader, die seit 2022 verheiratet sind, halten ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso emotionaler war ihr ehrlicher Instagram-Post nach der Geburt von Luai: „Ich bin so stolz auf das, was mein Körper in diesen Monaten der Schwangerschaft und jetzt in der Erholungszeit geleistet hat. Ein Baby zu bekommen ist die größte Freude der Welt.“