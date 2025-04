Einwohner stimmen über die Zukunft von Rallye ab

„Das ist eine sehr wichtige Woche für uns“, sagt mit Peter Medinger der Veranstalter der jährlichen Mühlsteinrallye im unteren Mühlviertel. Denn seit Montag läuft in Schwertberg eine Bürgerbefragung, ob auch in Zukunft der mittlerweile aus der PS-Landschaft nicht mehr wegzudenkende Lauf durchs Gemeindegebiet von Schwertberg führen soll. Ein „Nein“ wäre nicht nur für die heurige Rallye am 9. August ein herber Rückschlag, auch die Zukunft scheint in Gefahr. Zumal sich bereits letztes Jahr Grein als PS-Gemeinde verabschiedet hatte.