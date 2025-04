Harald Juhnke: Ein Leben voller Höhen und Tiefen

Sein ausufernder Alkoholismus warf aber einen schweren Schatten auf sein künstlerisches Tun. Wenn es in seiner Heimat wieder eng wurde, flüchtete er besonders gerne in sein geliebtes Wien. „Die Wiener haben zu mir gesagt: ‘Hörst, wenn ma nachher fertig san, geh‘n wir an saufen‘“, erzählte er einst. Seinen letzten schweren Rückfall hatte Juhnke 2000 beim Dreh zu Peter Wecks Fernsehfilm „Zwei unter einem Dach“ in Baden. Nachdem bei ihm das Korsakow-Syndrom diagnostiziert wurde, kam er in ein Pflegeheim. Am 1. April 2005 verstarb er in einem Berliner Krankenhaus im Alter von 75 an den Folgen seiner Krankheit.