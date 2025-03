Wenn ein Wettkampf durch zwei Jahreszeiten führt

Zwei Monate lang hat das Team rund um Kurt Müller und seine Ortsleiter-Stellvertreterin Gabi Schluga den legendären Wettkampf mitten in den Karawanken vorbereitet. „Wir machen es gerne und es freut uns, dass sich Gleichgesinnte so kennenlernen und auch der Austausch innerhalb der Bergrettung intensiviert wird“, so Kurt.