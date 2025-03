„Es gibt viel über Frauen um die 50 zu erzählen“

Die Geschichte dreht sich um drei Frauen mittleren Alters, deren Freundschaft im Urlaub auf die Probe gestellt wird. Warum gibt es so wenige Filme über Frauen in der Mitte des Lebens?

Es gibt einfach noch nicht viele Regisseurinnen in meinem Alter. Da ist noch eine Lücke. Daher gibt’s auch nicht viele Rollen für meine Altersklasse. Dabei könnte man so viel über Frauen um die 50 erzählen. Da dachte ich mir: Dann muss ich es halt selber machen. Ich wollte was schreiben, was mir nahe ist.