„How To Be Normal…“: Mit Anlauf aus der Realität

Der Norm entsprechend, durchschnittlich, geistig gesund – das sind nur einige Definitionsversuche für den Begriff „normal“. Alles das ist Pia (Luisa-Céline Gaffron), die Protagonistin in Florian Pochlatkos erstem abendfüllenden Spielfilm „How to Be Normal or the Oddness of the Other World“ nicht. Sie ist vielmehr unangepasst, aufmüpfig, hat eine ganz eigene Wahrnehmung der Realität. Und da der 1986 in Graz geborene Regisseur seinen Film konsequent aus der Sicht Pias erzählt, kommt man als Zuschauer schnell selbst in die Situation sich zu fragen, was real ist und was nicht. Das ist beängstigend, mitunter aber auch ziemlich komisch.