US-Vizepräsident J.D. Vance schlug während seines Besuchs in Grönland harte Töne gegen die dänische Regierung an: „Sie haben keine gute Arbeit für die Menschen in Grönland geleistet. Sie haben zu wenig in die Menschen in Grönland investiert und Sie haben zu wenig in die Sicherheitsarchitektur dieser unglaublichen, wunderschönen Landmasse investiert.“ Dies ließ der dänische Außenminister nicht unkommentiert und wies die US-Regierung zurecht: „So redet man nicht mit engen Verbündeten.“