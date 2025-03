„Genugtuung! Wir hatten noch eine Rechnung offen“

Was für eine Gala! Gesamt-Weltcupsieger Daniel Tschofenig, Manuel Fettner, Jan Hörl und Stefan Kraft lagen am Ende im Duell mit Deutschland 29,1 Punkte voran, Gastgeber und Favorit Slowenien mit Skiflug-Weltcupsieger Domen Prevc landete 42,1 Zähler hinter Österreich nur auf Rang drei. Mit dem dritten Teamsieg in Planica en suite ist Österreichs „Adlern“ eine Revanche für die Mannschaftsniederlage bei der WM gegen die dann „vergoldeten“ Slowenen gelungen. Dies kam auch in den Reaktionen der Österreicher durch.