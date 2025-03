Suche nach US-Soldaten in Litauen geht weiter

Auf dem Truppenübungsplatz in Pabrade versuchen Helfer nach Angaben von Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene unverändert, den in einem sumpfigen Gewässer entdeckten Panzer zu bergen. „Wir konnten über Nacht einen Teil des Schlamms absaugen, aber nicht genug, da weiterhin Wasser aus dem nahe gelegenen See einströmt“, schilderten sie im litauischen Radio. Auch der Boden sei verstärkt worden, damit weitere Spezialausrüstung und schwere Geräte an die Stelle gebracht werden können.