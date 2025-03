Wien: Illegales Rennen endet mit zwei Verletzten

Ein illegales Straßenrennen hat am Donnerstagabend in Wien mit zwei Verletzten geendet – darunter befand sich ein gänzlich Unbeteiligter. Laut Zeugenangaben verlor ein 18-Jähriger in einer Kurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Herrschaft über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und prallte frontal in ein entgegenkommendes Auto.