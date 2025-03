Damenweltcup könnte heuer wieder am Semmering sein

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Niederösterreich ist die Wiege des alpinen Skisports und daher stehe ich nicht an, in einer solchen Ausnahmesituation zu sagen: Setzen wir uns zusammen, reden wir darüber und finden wir eine Lösung, damit die Wintersport-Fans auf ihre Kosten kommen. Niederösterreich steht bereit! Die Erinnerung an das großartige Weltcup-Spektakel im vergangenen Dezember am Semmering sind bei vielen nach wie vor präsent: Die Stimmung unter den 13.000 Gäste, die an den Zauberberg kamen, war großartig, Millionen Zuseher fieberten vor den Bildschirmen mit.“