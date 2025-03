Seriös oder nicht? Wenn es an der Tür klingelt

Gesunde Skepsis und Hausverstand

Solch eine Erfahrung machte kürzlich auch die Organisation Gut Aiderbichl, die eine Reihe von Tier-Gnadenhöfen betreibt und auf Spenden angewiesen ist. Bei einer Türsammelaktion im Bezirk Oberwart war die Spendenbereitschaft mehr als gering, zu groß dafür die Angst der Menschen, in eine Betrügerfalle zu tappen. „Ich war richtig erschrocken, als es an der Wohnungstür geklingelt hat und zwei Leute, die auf den schnellen Blick angezogen waren wie Mitarbeiter des Roten Kreuzes, um Spenden für Not leidende Tiere baten“, berichtet eine Betroffene, die sich an die „Krone“ wendete. Gespendet hat sie trotz schlechtem Gewissen den Tieren gegenüber aber nicht.