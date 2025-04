Der Klang der Welt in einem Menschen

Günther Antesberger – seine Stimme erklang fast 40 Jahre lang im ORF Radio Kärnten, wo er alte, fast vergessene Volksmusik aufzeichnete und damit ein wertvolles Archiv schuf. Man kannte seine Stimme von zahlreichen Moderationen, man kennt seine Lieder. Die Trauer war groß, als er am 10. Juli des Vorjahres starb. An seinem Geburtstag am 25. April erinnert ein Gedenkkonzert an Günther Antesberger, der den Klang der Welt erfasste.