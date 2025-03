Russland: „Viele Probleme“ mit USA besprochen

Die Verhandlungen der Vertreter aus den USA und Russland am Montag dauerten mehr als zwölf Stunden. Bei den Gesprächen ging es um die Wiederherstellung der zerrütteten Beziehungen und um eine Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Die neue US-Regierung von Präsident Donald Trump will einen schnellen Frieden in der Ukraine vermitteln. Dazu hat sie bisher vor allem Druck auf Kiew ausgeübt.