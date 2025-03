So drängen Druckerfirmen uns überteuerte Tinte auf

Oft trifft es beim Update Privatnutzer, dieses Mal dürfte HP aber auch in Unternehmen für Probleme gesorgt haben: Das Firmware-Update 20250209, das HP am 4. März für seine LaserJet-Modelle MFP M232 - M237 herausgegeben hat, sorgt laut Support-Foren dafür, dass manche Geräte - mit HP-Toner bestückt – nichts mehr ausdrucken. Ein Betroffener: „Wahnsinnig frustrierend, weil es der Drucker in meinem kleinen Unternehmen ist und einfach aus dem Nichts nicht mehr funktioniert. Und ich habe sogar den Toner ausgetauscht, was eine Ausgabe von 60 Dollar war!“