Salzburgs ÖVP bekommt mit Edtstadler mehr Einfluss

Genau ein halbes Jahr nach der Nationalratswahl wird am Samstag in Wiener Neustadt die neue ÖVP-Spitze gewählt. Da werden zwei Personen ganz vorne stehen, deren Auftritt in dieser Rolle bei den Wahlen im September so nicht zu erwarten war. Denn neben Christian Stocker, der als Überraschungs-Bundeskanzler zum neuen Parteichef gewählt wird, wird auch die Salzburger ÖVP-Chefin Karoline Edtstadler ganz vorne stehen. Sie wird eine von vier Stellvertreterinnen Stockers.