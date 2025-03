Winter war brutal trocken: Sorge um Wolfgangsee

Der Betrieb der fünf Schiffe am Wolfgangsee ist eingeschränkt. In Strobl können die Boote derzeit nicht anlegen. Denn: Der Wasserstand ist zu niedrig. Schuld daran ist der extrem trockene Winter. Weder Regen noch die Schneeschmelze haben den berühmten See in den vergangenen Monaten angefüllt. Nicht das erste Mal: „Wir hatten eigentlich in den vergangenen Jahren keinen richtigen Winter mehr“, berichtet der Strobler Bürgermeister Harald Humer (SPÖ). Heuer ist es besonders extrem.