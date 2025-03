Wut-Posting: Bei Grünen fliegen die Hackln tief

Angriff auf Krautwaschl

Lara Köck greift damit Parteichefin Sandra Krautwaschl, mit der sie sich zerstritten hatte, frontal an. Grünen-Landesgeschäftsführer Timon Scheuer verspricht, dass ein „Comeback in Arbeit“ sei – beschwichtigt allerdings, dass „Verlusten in Teilen Zugewinne“ gegenüberstünden: „Wir sind eine Comeback-Partei. Wir wissen, dass kommunale Politik von Menschen lebt, die vor Ort dranbleiben. Diese Menschen haben wir.“