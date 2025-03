USA, China, Europa: Rennen um Kampfjet der Zukunft

Die Sicherheitslage auf der Welt ist so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr: Russland führt einen Invasionskrieg gegen die Ukraine, die USA zeigen europäischen Verbündeten die kalte Schulter und rüsten lieber gegen China auf, das seinerseits im großen Stil in seine Streitkräfte investiert. Vor diesem Hintergrund kündigte Trump am Wochenende den neuen Boeing-Fighter F-47 an. Fotos gibt es noch nicht, technische Daten auch nicht, laut Trump jedoch seit Jahren Testflüge – wie sie zuletzt auch Chinas nächste Jetgeneration durchführte. Fotos, die in sozialen Medien aufgetaucht sind, zeigen etwas, das auch auf den neuen US-Jet zutreffen könnte.