Vielen Ländern droht wegen Tuberkulose der Kollaps

Geld fehlt

In 27 Ländern drohe ein Zusammenbruch der TBC-Programme, warnt die WHO. Dort könnten ohne die Mittel aus dem Ausland weniger Menschen getestet, weniger Fälle erkannt und behandelt und die Ausbreitung überwacht werden. Dadurch stecken sich mehr Menschen an, so die WHO. Neun Länder hätten bereits Probleme, die Medikamente zu besorgen. Die Geldsorgen bestehen nicht erst seit diesem Jahr. Schon 2023 stand nur ein Viertel der nach Angaben der WHO benötigten Mittel im Umfang von 22 Milliarden Dollar (rund 20 Milliarden Euro) für die TBC-Bekämpfung zur Verfügung.