Zurück zum Start: Neuer Radweg ist zu gefährlich

Reifenschaden oder Lebensgefahr

Monatelang wurde hin- und her diskutiert, ehe man kürzlich den im Grunde neuen Asphalt abgefräst hat. Heißt: Entweder die Radler fahren jetzt 600 Meter über Schotter und nehmen das Risiko eines Reifenschadens in Kauf. Oder sie weichen über die viel frequentierte Landesstraße aus und wagen sich dort in die unübersichtliche Kurve.