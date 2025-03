Kraft und Fettner im Super-Team-Bewerb Zweite

Am 13. Dezember in Deutschland hatten Daniel Tschofenig und Jan Hörl Österreich vertreten. Diesmal hatte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl mit Kraft (2.) und Fettner (4.) die zwei besten Athleten vom Einzelbewerb am Samstag nominiert. Die beiden rechtfertigten ihre Aufstellung mit konstant starken Sprüngen. Fettner landete nach 127, 126,5 und 127,5 Metern, Kraft mit zweimal 127,5 und 125,0 Metern in ähnlichen Gefilden. Mit dieser Performance war das Duo fast durchgehend hinter den Slowenen auf Platz zwei im Klassement zu finden.