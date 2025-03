Schwere Schlappe für Leibnitzer SPÖ-Bürgermeister

Eine schwere Schlappe bringt die Gemeinderatswahl 2025 für die Leibnitzer SPÖ unter Bürgermeister Michael Schumacher: Die Roten rasseln auf 36 Prozent runter und verlieren sechs Mandate. Seine Tage als Bürgermeister dürften wohl gezählt sein. Großer Gewinner in der südsteirischen Bezirkshauptstadt ist die FPÖ unter Spitzenkandidat Daniel Kos, der bereits im Vorfeld ein Duell um den Bürgermeistersessel ausgerufen hatte. Die Blauen kommen in Leibnitz auf rund 23 Prozent der Stimmen und erreichen acht Mandate, was eine Vervierfachung bedeutet.