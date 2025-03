Rossi trifft bei Minnesota-Sieg, Kasper verliert

Marco Rossi hat seine am Mittwoch erlittene Verletzung überwunden und auch gleich seine jüngste Tor-Flaute. Der Vorarlberger erzielte am Samstag beim 4:1-Heimsieg von Minnesota Wild gegen die Buffalo Sabres in der 21. Minute das Führungstor. Für den Center war es der 22. Saisontreffer in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL und der erste nach zuletzt elf Spielen ohne Tor. Marco Kasper bezog mit den Detroit Red Wings bei den Vegas Golden Knights eine 3:6-Niederlage.