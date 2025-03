Zum Touristen wird Pallitsch erst nach dem Finale

Raphael Pallitsch wird mit 35 immer schneller und schneller. Am Sonntag will der Burgenländer im 1500-m-Finale bei der Hallen-WM in Nanjing überraschen. Danach wird er sich mit seiner Freundin Lisa einen touristischen Traum erfüllen und zwei Wochen lang China bereisen, Besuch bei der chinesischen Mauer inklusive.