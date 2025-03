NEOS-Wahlkampf: Start mit Schützenhilfe vom „Ex“

Kein böses Wort über die SPÖ

Transparent machte Emmerling jedenfalls ihr Wahlziel: Sie will dazugewinnen und mit der SPÖ weiterregieren. Für die Fortsetzung der rot-pinken Koalition leistete wiederum Wiederkehr schon ein wenig Vorarbeit, indem er sich als Bildungsminister mit Wissen „um die Herausforderungen in Wien“ empfahl. So gab es auch – zum Unterschied von harscher Kritik an der Wiener ÖVP, den Grünen und der FPÖ – an diesem Abend kein böses Wort über die SPÖ zu hören.