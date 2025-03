Strache: FPÖ „biedert“ sich an radikalen Islam an

Der ehemalige FPÖ-Chef Strache will nichts weniger als „unser Wien retten“. Mit diesem Slogan zieht seine Liste „Team HC Strache“ in den Wahlkampf für die Wien-Wahl. Strache ist zuversichtlich, dass der Einzug in den Wiener Gemeinderat diesmal klappen könnte. In seinem Wahlkampf will er auch enttäuschte FPÖ-Wähler ansprechen.