80. Villacher Kirchtag kriegt sein Jubiläumsbier

Das Villacher Bier wird jetzt zwar in Graz gebraut, „5000 bis 7000 Liter stellen wir aber weiterhin in Villach her“, sagt Plieschnig. Beim Jubiläums-Kirchtag wird das Bier nur so rinnen. „Wir setzen 1500 Hektoliter ab.“ Das sind 300.000 halbe Liter Bier, die in der spektakulären Trachtenwoche geleert werden.