Steyr Motors legte Rekord-Rally an der Börse hin

Seither verloren die Wertpapiere enorm an Wert und pendelten sich um die 70 Euro ein. Das Unternehmen stellt im Wesentlichen den M1-Monoblockmotor her, der außer in Motorbooten vor allem in Militärfahrzeugen eingebaut wird. Steyr Motors verkündete jüngst einen Rahmenvertrag mit dem deutschen Rüstungsunternehmen Rheinmetall und machte vor einer Woche einen langfristigen Rahmenauftrag in Brasilien öffentlich.