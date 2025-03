Schüler zahlt Schadenersatz mit seinem Taschengeld

Das Urteil – drei Monate auf Bewährung – nimmt der Schüler sofort an. Davor übergibt er dem Polizisten noch fünf zerknüllte Hunderter aus seiner Hosentasche als Schadenswiedergutmachung. Und er entschuldigt sich noch einmal. Der junge Uniformierte gibt ihm die Hand und den Ratschlag, in Zukunft lieber vorher zu überlegen, was man tut. Das Urteil ist rechtskräftig.