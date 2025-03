Polizisten warteten vor Geschäft auf Ladendieb

Das war Teamwork: Am Montag um 15 Uhr wurde die Polizeiinspektion Ottensheim darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich laut Landeskriminalamt Salzburg zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 50 und 67 Jahren in Feldkirchen an der Donau aufhalten würden. Gegen beide besteht eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch, wegen des Verdachtes des gewerbsmäßigen Diebstahls.