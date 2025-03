Auferstehung für Hernalser Kalvarienbergfest

DJ-Sounds am „OsterSoundTag“

Nun liegt die Veranstaltung in den Händen des „Volxfest“-Vereins, der quer durch Wien Straßenfeste und andere Veranstaltungen organisiert. Er will täglich von 14 bis 20 Uhr durch „ein abwechslungsreiches Programm Tradition mit neuen Akzenten verbinden“. Geplant sind etwa DJ-Auftritte jeweils am Dienstag und am Donnerstagabend, sowie auch am Ostersonntag, der dafür zum „OsterSoundTag“ umettikettiert wird. Jeden Samstag sowie außerdem am 4., 11. und 16. April gibt es Live-Musik.