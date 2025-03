Neunjähriger Tätowierer erobert das Internet

Vom Papier auf die Haut

Das Tätowieren übte das Vater-Sohn-Duo zuerst auf Papier und Kunstleder, bevor der Bub in echte Haut stechen durfte. Napat Mitmakorn holte sich Tätowiertipps auch von TikTok. Dort betreiben sein Vater und er einen eigenen Kanal, auf dem sie Videos des Jung-Tätowierers posten. Hunderttausende schauen sich die Videos des „Tätowierers mit den Milchzähnen“ – so heißt der Kanal – an.