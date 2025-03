Vergewaltigung erfunden: 19-Jährige vor Gericht

Der Vorfall ereignete sich am 20. Oktober, als der junge Mann gemeinsam mit Freunden nach Wien reiste, um dort seinen Geburtstag zu feiern. In einer Bar lernte er die damals 18-jährige Angeklagte kennen, die ihn später mit einer Freundin in ihre Unterkunft begleitete. Laut Staatsanwaltschaft kam es in der ersten Nacht zu einvernehmlichem Sex. Am nächsten Tag trafen sich beide erneut und es folgte ein weiterer, ebenfalls einvernehmlicher, intimer Kontakt. Doch als einer der Freunde des 20-Jährigen kein Interesse an der Freundin der 18-Jährigen zeigte, bat man die beiden Frauen, die Wohnung zu verlassen.