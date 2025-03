Inflation im Februar unverändert bei 3,2 Prozent

Die Teuerung fiel stärker aus als im Jänner. Ausschlaggebend dafür waren die Preise für Haushaltsenergie, die sich mit plus acht Prozent noch kräftiger verteuerten als im Jänner (plus 5,1 Prozent). Das lag vor allem an den Gaspreisen, die im Februar nur noch um 12,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau lagen.