NASA feiert „wunderschöne Landung“ im Meer

NASA-Chef: „Wir werden eine ganze Weile lang feiern“

Bei Hague und Gorbunow war es von Anfang an so geplant, dass sie ein halbes Jahr auf der Raumstation bleiben. Bei Williams und Wilmore waren es nach NASA-Angaben letztendlich 286 Tage. Die „Crew 9“ habe an Bord der ISS insgesamt 900 Stunden in Forschung investiert und 150 wissenschaftliche Experimente gemacht. Nun werden die Ergebnisse ausgewertet, aber laut NASA-Manager Steve Stich wird auch „eine ganze Weile lang“ gefeiert.