Klagenfurt-Stürmer bricht nach 2:2 in Tränen aus

Dank des 2:2 bleibt Klagenfurt jedenfalls nach der Punkteteilung in der Quali-gruppe zwei Zähler vor Altach & GAK samt dem nicht so unwichtigen „Sternchen“ (wegen der ungeraden Punkteanzahl von 21 Zählern)– das bei Punktegleichheit (mit Teams ohne *) eine Vorreihung bringt! „Wenn wir nur immer so spielen würden wie in Hälfte zwei“, schnaufte Wydra am Ende.