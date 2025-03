Kein Musterschüler – aber ein Duo stach heraus

Oscar Gloukh 5

Nur 33 Tore hat Salzburg in der Bundesliga erzielt. Klar positiv sticht aber der Offensivdribbler heraus: In 19 Spielen kommt er auf zwölf Scorerpunkte (neun Treffer, drei Assists). Auf der Gegenseite stehen zu viele Alleingänge oder divenhafte Auftritte. Man erinnere sich an das Auswärtsspiel beim WAC, als er wegen eines drohenden Bankerlplatzes nicht in den Bus gestiegen ist.