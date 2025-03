Salzburgs Spielplan für Meistergruppe steht fest

Seit Sonntagabend kennt der FC Red Bull Salzburg alle seine Gegner in der Meistergruppe: Meister Sturm, Austria Wien, WAC, Rapid und Blau-Weiß Linz. Seit Montagnachmittag wissen die Mozartstädter aber auch in Sachen Spielplan im Titelkampf Bescheid. Der Auftakt in die erste von zehn Runden hat es bereits in sich. Kapitän Mads Bidstrup und Co. müssen nach Wien.